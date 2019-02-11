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Норвик Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Премиальная

Дебетовая Мир Премиальная

Мир Премиальная — Норвик Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 490 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
2 490 ₽

третий год обслуживания - бесплатно

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 79 руб. в месяц (первый месяц - бесплатно)
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • отсутствует плата за третий год обслуживания;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков
Минусы
  • высокая стоимость СМС-информирования
Дата актуализации
11.02.2019 15:42
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Премиальная» в 16 городах России
229
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Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
Адрес
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
Отделения 18
Банкоматы 35
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Телефоны
8 800 100-17-77 — единая справочная служба