Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 2 490 ₽ третий год обслуживания - бесплатно Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 79 руб. в месяц (первый месяц - бесплатно) Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствует плата за третий год обслуживания;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков Минусы высокая стоимость СМС-информирования Дата актуализации 11.02.2019 15:42 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.