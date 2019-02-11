Норвик Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Премиальная
Дебетовая Мир Премиальная
Мир Премиальная — Норвик Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 490 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
2 490 ₽
третий год обслуживания - бесплатно
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 79 руб. в месяц (первый месяц - бесплатно)
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствует плата за третий год обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирования
Дата актуализации
11.02.2019 15:42
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Премиальная» в 16 городах России
Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
- Адрес
- 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Киров
- Телефоны
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8 800 100-17-77 — единая справочная служба