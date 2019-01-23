Банк Уралсиб, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Прайвет
Visa Infinite — Банк Уралсиб
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 250 000 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 3 763 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 3 323 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Infinite
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
- другое
программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.:
- 1 балл за каждые 50 руб. покупок;
- макс. 4 000 баллов в месяц;
- срок действия баллов - 12 месяцев
Выпуск и обслуживание
0 - 250 000 ₽
по 25 000 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при условии, что сумма активов или кредитов клиента в банке от 60 000 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 3 763 $
по 25 000 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при условии, что сумма активов или кредитов клиента в банке от 60 000 000 руб. (в эквиваленте)
Выпуск и обслуживание
0 - 3 323 €
по 25 000 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при условии, что сумма активов или кредитов клиента в банке от 60 000 000 руб. (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% / 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);
- 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ (10 бесплатных снятий в месяц)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% / 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);
- 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% / 1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);
- 1%, мин. 3 долл. за снятие за пределами РФ (10 бесплатных снятия в месяц)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% / 1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);
- 1%, мин. 3 долл. за снятие за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% / 1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);
- 1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ (10 бесплатных снятия в месяц)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% / 1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);
- 1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
- количество карт в пакете не ограничено;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
- неустойка за неразрешенный овердрафт - двойная ключевая ставка ЦБ по счету в рублях, 30% годовых - по валютным счетам;
- СМС-информирование, консьерж-сервис, персональный менеджер - бесплатно;
- карта Priority Pass - бесплатно без ограничений количества посещения VIP-залов аэропортов;
- бесплатная страховка при выезде за рубеж до 1 000 000 долл. по карте Visa Infinite
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие от 3 000 руб. в любых банкоматах страны и 10 операции в месяц за рубежом;
- бесплатные СМС-информирование, полис ВЗР, консьерж-сервис;
- не ограничено количество бесплатных посещений бизнес-залов аэропортов
Минусы
- наличие комиссии за выдачу наличных в ПВН банка;
- дорогое обслуживание при невыполнении требований банка
Особые ограничения
- карта выпускается в рамках пакета услуг "Прайвет"
Дата актуализации
23.01.2019 12:39
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Прайвет» в 151 городе России
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 250-57-57 — единая справочная служба