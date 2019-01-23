Обслуживание карты

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Mastercard World Black Edition

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Samsung Pay / Google Pay

Бонусы другое программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.: 1 балл за каждые 50 руб. покупок;

макс. 4 000 баллов в месяц;

срок действия баллов - 12 месяцев

Выпуск и обслуживание 0 - 250 000 ₽ по 25 000 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при условии, что сумма активов или кредитов клиента в банке от 60 000 000 руб.

Выпуск и обслуживание 0 - 3 763 $ по 25 000 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при условии, что сумма активов или кредитов клиента в банке от 60 000 000 руб. (в эквиваленте)

Выпуск и обслуживание 0 - 3 323 € по 25 000 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при условии, что сумма активов или кредитов клиента в банке от 60 000 000 руб. (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% / 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);

1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ (10 бесплатных снятий в месяц)

Снятие наличных в ПВН других банков 0% / 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);

1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ

Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% / 1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);

1%, мин. 3 долл. за снятие за пределами РФ (10 бесплатных снятия в месяц)

Снятие наличных в ПВН других банков 0% / 1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);

1%, мин. 3 долл. за снятие за пределами РФ

Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% / 1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);

1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ (10 бесплатных снятия в месяц)

Снятие наличных в ПВН других банков 0% / 1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);

1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ

Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)