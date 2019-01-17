программа лояльности Урожай : начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):

Лимиты по операциям

снятие наличных: до 300 000 руб. (до 75 000 руб. по моментальной) в день по карте, до 500 000 руб. в день и до 3 000 000 руб. в месяц по счету