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Служу Отечеству

Мир «Моментальная» — Россельхозбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
  • Мир «Моментальная» — Россельхозбанк
  • Мир-UnionPay «Кобейджинговая» — Россельхозбанк
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Samsung Pay
Бонусы
  • другое
  • для путешествий

программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):

  • 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;
  • макс. 10 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 2 года
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. - по платежной системе МИР;
  • 1%, мин. 150 руб. - по системе UnionPay;
  • первые три операции в месяц по снятию наличных бесплатно;
  • 0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. (до 75 000 руб. по моментальной) в день по карте, до 500 000 руб. в день и до 3 000 000 руб. в месяц по счету
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток;
  • бонусная программа
Особые ограничения
  • оформляется лицам, состоящим на службе/являющимся работниками ведомственных и подведомственных организаций Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства обороны РФ, Органов федеральной службы безопасности, Федеральной таможенной службы РФ как в рамках зарплатных проектов с организациями, перечисляющими заработную плату работникам через банк, так и на основании удостоверения личности военнослужащего/справки о прохождении воинской службы, заверенной руководителем воинского учреждения и печатью воинского учреждения;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
17.01.2019 13:14
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Служу Отечеству» в 1125 городах России
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба