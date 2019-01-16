Россельхозбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Panasonic
JCB Classic «Panasonic» — Россельхозбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- JCB Standard
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
возможна выдача JCB Panasonic Instant Issue
Бонусы
- другое
программа Club Panasonic: начисление баллов за каждые 100 рублей покупок, которые можно конвертировать в скидки на товары Panasonic в фирменном интернет-магазине Panasonic Eplaza по курсу 1 балл = 1 рубль; оплатить баллами можно до 50% стоимости товара:
- 10 000 приветственных баллов;
- 20 баллов за оплату товаров и услуг в интернет-магазине Panasonic Eplaza;
- 5 баллов за прочие покупки;
- макс. 20 000 баллов в месяц
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных с карты: до 300 000 руб. (до 150 000 руб. по моментальной) в день; со счета: до 300 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная со 2-го менсяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание карты;
- бонусная программа;
- невысокая комиссия за получение наличных в сторонних устройствах
Минусы
- бонусы можно потратить только на товары одной марки в определенном интернет-магазине
Дата актуализации
16.01.2019 17:42
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Panasonic» в 1125 городах России
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
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