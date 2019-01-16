Обслуживание карты Тип карты JCB Standard Технологические особенности моментальная выдача карты

чип возможна выдача JCB Panasonic Instant Issue Бонусы другое программа Club Panasonic: начисление баллов за каждые 100 рублей покупок, которые можно конвертировать в скидки на товары Panasonic в фирменном интернет-магазине Panasonic Eplaza по курсу 1 балл = 1 рубль; оплатить баллами можно до 50% стоимости товара: 10 000 приветственных баллов;

20 баллов за оплату товаров и услуг в интернет-магазине Panasonic Eplaza;

5 баллов за прочие покупки;

макс. 20 000 баллов в месяц Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных с карты: до 300 000 руб. (до 150 000 руб. по моментальной) в день; со счета: до 300 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная со 2-го менсяца;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты;

бонусная программа;

невысокая комиссия за получение наличных в сторонних устройствах Минусы бонусы можно потратить только на товары одной марки в определенном интернет-магазине Дата актуализации 16.01.2019 17:42 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.