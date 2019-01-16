Вход
Россельхозбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Panasonic

JCB Classic «Panasonic» — Россельхозбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты банка с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • JCB Standard
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • чип

возможна выдача JCB Panasonic Instant Issue

Бонусы
  • другое

программа Club Panasonic: начисление баллов за каждые 100 рублей покупок, которые можно конвертировать в скидки на товары Panasonic в фирменном интернет-магазине Panasonic Eplaza по курсу 1 балл = 1 рубль; оплатить баллами можно до 50% стоимости товара:

  • 10 000 приветственных баллов;
  • 20 баллов за оплату товаров и услуг в интернет-магазине Panasonic Eplaza;
  • 5 баллов за прочие покупки;
  • макс. 20 000 баллов в месяц
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных с карты: до 300 000 руб. (до 150 000 руб. по моментальной) в день; со счета: до 300 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная со 2-го менсяца;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное обслуживание карты;
  • бонусная программа;
  • невысокая комиссия за получение наличных в сторонних устройствах
Минусы
  • бонусы можно потратить только на товары одной марки в определенном интернет-магазине
Дата актуализации
16.01.2019 17:42
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Panasonic» в 1125 городах России
2 309
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 35
Банкоматы 56
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба