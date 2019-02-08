Обслуживание карты

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Технологические особенности технология 3D Secure

чип

Cash Back 0,5% за любые покупки на сумму до 1 000 000 руб. в месяц

Бонусы для путешествий

благотворительность программа S7 Priority: начисление миль за покупки, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг S7, авиакомпаний альянса oneworld, перевести их другому пользователю или отправить на благотворительность: 300 приветственных миль после проведения первой расходной операции;

1 миля за каждые 90 руб. (1,5 долл., 1,2 евро) при оплате товаров, работ, услуг;

срок действия миль - до конца года плюс 2 полных следующих календарных года

Начисление процентов на остаток средств на счете при сумме покупок от 30 000 руб. 1%

Начисление процентов на остаток средств на счете при сумме покупок от 500 долл. 0,7%

Начисление процентов на остаток средств на счете при сумме покупок от 450 евро 0,4%

Выпуск и обслуживание 1 000 - 1 360 ₽ 1 000 руб. за обслуживание карты без программ лояльности; 30 руб. в месяц за участие в одной из программ лояльности

Выпуск и обслуживание 16 - 22 $ 16 долл. за обслуживание карты без программ лояльности; 0,5 долл. в месяц за участие в одной из программ лояльности

Выпуск и обслуживание 14 - 19 € 14 евро за обслуживание карты без программ лояльности; 0,4 евро в месяц за участие в одной из программ лояльности

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 500 руб. при снятии за рубежом

Снятие наличных в ПВН других банков 1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 500 руб. при снятии за рубежом

Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение лимита - 4% от суммы превышения)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 8 долл. при снятии за рубежом

Снятие наличных в ПВН других банков 1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 8 долл. при снятии за рубежом

Лимиты по операциям снятие наличных: до 9 500 долл. в месяц (комиссия за несоблюдение лимита - 4% от суммы превышения)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 7 евро при снятии за рубежом

Снятие наличных в ПВН других банков 1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 7 евро при снятии за рубежом

Лимиты по операциям снятие наличных: до 8 000 евро в месяц (комиссия за несоблюдение лимита - 4% от суммы превышения)