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Россельхозбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Индивидуальная транспортная (уровень Оптимальный)

Мир — Россельхозбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 2 388 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • моментальная выдача карты
  • чип
Бонусы
  • другое
  • для путешествий

программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):

  • 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;
  • макс. 10 000 баллов в месяц;
  • срок действия баллов - 2 года
Выпуск и обслуживание
0 - 2 388 ₽

199 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий:

  • сумма операций оплаты товаров и услуг от 25 000 руб. в месяц;
  • сумма приходных операций от 45 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% за первые 3 операции в месяц и в банкоматах банков-партнеров;
  • 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день по карте, до 300 000 руб. в день и до 500 000 руб. в месяц по счету
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное обслуживание при выполнении одного из требований банка;
  • 3 бесплатных снятия в месяц в банкоматах других банков;
  • бонусная программа
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности
Особые ограничения
  • карта для оплаты всех видов общественного транспорта в Москве;
  • карта Мир участвует в кэшбэк-сервисе одноименной платежной системы
Дата актуализации
19.01.2019 20:11
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Индивидуальная транспортная (уровень Оптимальный)» в 1125 городах России
1 048
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 35
Банкоматы 56
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба