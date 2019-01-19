Россельхозбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Индивидуальная транспортная (уровень Максимальный)
Мир — Россельхозбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 4 788 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- моментальная выдача карты
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Бонусы
- другое
- для путешествий
программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):
- 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;
- макс. 10 000 баллов в месяц;
- срок действия баллов - 2 года
Выпуск и обслуживание
0 - 4 788 ₽
399 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий:
- сумма операций оплаты товаров и услуг от 75 000 руб. в месяц;
- сумма приходных операций от 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% за первые 5 операции в месяц и в банкоматах банков-партнеров;
- 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день по карте, до 500 000 руб. в день и до 1 500 000 руб. в месяц по счету
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание при выполнении одного из требований банка;
- 5 бесплатных снятия в месяц в банкоматах других банков;
- бесплатное СМС-информирование;
- бонусная программа
Минусы
- высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности
Особые ограничения
- карта для оплаты всех видов общественного транспорта в Москве;
- карта Мир участвует в кэшбэк-сервисе одноименной платежной системы
Дата актуализации
19.01.2019 20:11
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Индивидуальная транспортная (уровень Максимальный)» в 1125 городах России
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба