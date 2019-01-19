Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

моментальная выдача карты

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Бонусы другое

для путешествий программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины): 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;

макс. 10 000 баллов в месяц;

срок действия баллов - 2 года Выпуск и обслуживание 0 - 4 788 ₽ 399 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий: сумма операций оплаты товаров и услуг от 75 000 руб. в месяц;

сумма приходных операций от 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% за первые 5 операции в месяц и в банкоматах банков-партнеров;

1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день по карте, до 500 000 руб. в день и до 1 500 000 руб. в месяц по счету Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание при выполнении одного из требований банка;

5 бесплатных снятия в месяц в банкоматах других банков;

бесплатное СМС-информирование;

бонусная программа Минусы высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности Особые ограничения карта для оплаты всех видов общественного транспорта в Москве;

карта Мир участвует в кэшбэк-сервисе одноименной платежной системы Дата актуализации 19.01.2019 20:11 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.