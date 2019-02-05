Киви Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Уютный космос
Mastercard World — Киви Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 0 $
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 0 €
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- другое
начисление бонусных "рокетрублей" за покупки по карте:
- 1% от стоимости любых покупок;
- до 10% за покупки в "любимых" заведениях
потратить рокетрубли (1 рокетрубль = 1 рубль) можно на компенсацию полной стоимости покупки дороже 3 000 руб., максимальное начисление в месяц - 10 000 "рокетрублей"
Начисление процентов на остаток средств на счете
5,5%
выплата - ежемесячно
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
выплата - ежемесячно
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01%
выплата - ежемесячно
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Выпуск и обслуживание
0 $
Выпуск и обслуживание
0 €
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% при снятии до 150 000 руб. в месяц
- 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% при снятии до 150 000 руб. в месяц
- 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 150 000 руб. в месяц
- 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии до 150 000 руб. в месяц
- 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% при снятии до 150 000 руб. (эквивалент) в месяц
- 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 150 000 руб. (эквивалент в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% при снятии до 150 000 руб. (эквивалент) в месяц
- 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 150 000 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 150 000 руб. (эквивалент) в месяц
- 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 150 000 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии до 150 000 руб. (эквивалент) в месяц
- 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 150 000 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% при снятии до 150 000 руб. (эквивалент) в месяц
- 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 150 000 руб. (эквивалент в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% при снятии до 150 000 руб. (эквивалент) в месяц
- 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 150 000 руб. (эквивалент в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 150 000 руб. (эквивалент) в месяц
- 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 150 000 руб. (эквивалент в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии до 150 000 руб. (эквивалент) в месяц
- 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 150 000 руб. (эквивалент в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: максимальная сумма одной операции в сторонних банкоматах не более 10 000 руб. (эквивалент)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. (эквивалент) ежемесячно;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток в рублях;
- наличие бонусной программы
Особые ограничения
- первичное получение карты возможно только в городах (бесплатная доставка): Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Самара, Тольятти, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Тюмень, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Ростов-на‑Дону, Пермь, Уфа, Саратов, Иркутск, Омск, Волгоград, Ижевск, Томск, Ярославль, Барнаул, Воронеж, Тула, Оренбург, Сочи, Калининград, Набережные Челны; в другие города на территории РФ - 350 руб., за пределами РФ - 5 000 руб.
Дата актуализации
05.02.2019 12:11
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Уютный космос» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Киви Банк»
- Адрес
- 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
- Сайт
- qiwi.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-62-25 — единая справочная служба