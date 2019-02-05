Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Бонусы другое начисление бонусных "рокетрублей" за покупки по карте: 1% от стоимости любых покупок;

до 10% за покупки в "любимых" заведениях потратить рокетрубли (1 рокетрубль = 1 рубль) можно на компенсацию полной стоимости покупки дороже 3 000 руб., максимальное начисление в месяц - 10 000 "рокетрублей" Начисление процентов на остаток средств на счете выплата - ежемесячно 5,5% Начисление процентов на остаток средств на счете выплата - ежемесячно 0,1% Начисление процентов на остаток средств на счете выплата - ежемесячно 0,01% Выпуск и обслуживание 3 480 ₽ по 290 руб. в месяц, плата не взимается при условии совершения покупок на сумму от 20 000 руб. и среднемесячном остатке по всем счетам клиента в размере не менее 100 000 руб. за предыдущий календарный месяц Выпуск и обслуживание 52 $ по 290 руб. (эквивалент) в месяц, плата не взимается при условии совершения покупок на сумму от 20 000 руб. (эквивалент) и среднемесячном остатке по всем счетам клиента в размере не менее 100 000 руб. (эквивалент) за предыдущий календарный месяц Выпуск и обслуживание 46 € по 290 руб. (эквивалент) в месяц, плата не взимается при условии совершения покупок на сумму от 20 000 руб. (эквивалент) и среднемесячном остатке по всем счетам клиента в размере не менее 100 000 руб. (эквивалент) за предыдущий календарный месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 300 000 руб. в месяц

1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 300 000 руб. в месяц

1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 300 000 руб. в месяц

1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 300 000 руб. в месяц

1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц

1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 300 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц

1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 300 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц

1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 300 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц

1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 300 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц

1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 300 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц

1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 300 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц

1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 300 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц

1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 300 000 руб. (эквивалент) в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток в рублях;

наличие бонусной программы;

бесплатное СМС-информирование Особые ограничения первичное получение карты возможно только в городах (бесплатная доставка): Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Самара, Тольятти, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Тюмень, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Ростов-на‑Дону, Пермь, Уфа, Саратов, Иркутск, Омск, Волгоград, Ижевск, Томск, Ярославль, Барнаул, Воронеж, Тула, Оренбург, Сочи, Калининград, Набережные Челны;в другие города на территории РФ - 350 руб., за пределами РФ - 5 000 руб. Дата актуализации 05.02.2019 12:11 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.