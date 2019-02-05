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Киви Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Открытый космос

Mastercard World — Киви Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 3 480 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • другое

начисление бонусных "рокетрублей" за покупки по карте:

  • 1% от стоимости любых покупок;
  • до 10% за покупки в "любимых" заведениях

потратить рокетрубли (1 рокетрубль = 1 рубль) можно на компенсацию полной стоимости покупки дороже 3 000 руб., максимальное начисление в месяц - 10 000 "рокетрублей"

Начисление процентов на остаток средств на счете
5,5%
выплата - ежемесячно
Выпуск и обслуживание
3 480 ₽
  • по 290 руб. в месяц, плата не взимается при условии совершения покупок на сумму от 20 000 руб. и среднемесячном остатке по всем счетам клиента в размере не менее 100 000 руб. за предыдущий календарный месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% при снятии до 300 000 руб. в месяц
  • 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% при снятии до 300 000 руб. в месяц
  • 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 300 000 руб. в месяц
  • 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии до 300 000 руб. в месяц
  • 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток в рублях;
  • наличие бонусной программы;
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
  • первичное получение карты возможно только в городах (бесплатная доставка): Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Самара, Тольятти, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Тюмень, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Ростов-на‑Дону, Пермь, Уфа, Саратов, Иркутск, Омск, Волгоград, Ижевск, Томск, Ярославль, Барнаул, Воронеж, Тула, Оренбург, Сочи, Калининград, Набережные Челны;в другие города на территории РФ - 350 руб., за пределами РФ - 5 000 руб.
Дата актуализации
05.02.2019 12:11
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Открытый космос» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Киви Банк»
Адрес
117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
Сайт
qiwi.com
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Телефоны
8 800 200-62-25 — единая справочная служба