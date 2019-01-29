Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 500 ₽ со 2-го года: 400 руб. Выпуск и обслуживание 8 $ 1-й год - 500 руб в долл. по курсу ЦБ; со 2-го года: 6 долл. (400 руб. по курсу ЦБ) Выпуск и обслуживание 7 € 1-й год - 500 руб в долл. по курсу ЦБ; со 2-го года: 5,4 евро (400 руб. по курсу ЦБ) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - первые четыре операции в месяц, далее 0,7%, мин. 50 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - первые четыре операции в месяц, далее 0,7%, мин. 50 руб. Лимиты по операциям 100 000 руб. в сутки по снятию наличных Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - первые четыре операции в месяц, далее 0,75%, мин. 2 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - первые четыре операции в месяц, далее 0,75%, мин. 2 долл. Лимиты по операциям 100 000 руб. (эквивалент) в сутки по снятию наличных Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - первые четыре операции в месяц, далее 0,75%, мин. 2 евро Снятие наличных в ПВН других банков 0% - первые четыре операции в месяц, далее 0,75%, мин. 2 евро Лимиты по операциям 100 000 руб. (эквивалент) в сутки по снятию наличных Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;

неснижаемый остаток - 50 руб.;

конвертация - по курсу банка+1%;

СМС-информирование - 30 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

четыре бесплатных операции снятия наличных в устройствах сторонних банков в месяц;

невысокая комиссия за снятие в устройствах сторонних банков Дата актуализации 29.01.2019 12:27 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.