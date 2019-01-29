Прохладный, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 500 ₽
- стоимость обслуживания 8 $
- стоимость обслуживания 7 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
500 ₽
со 2-го года: 400 руб.
Выпуск и обслуживание
8 $
1-й год - 500 руб в долл. по курсу ЦБ; со 2-го года: 6 долл. (400 руб. по курсу ЦБ)
Выпуск и обслуживание
7 €
1-й год - 500 руб в долл. по курсу ЦБ; со 2-го года: 5,4 евро (400 руб. по курсу ЦБ)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - первые четыре операции в месяц, далее 0,7%, мин. 50 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - первые четыре операции в месяц, далее 0,7%, мин. 50 руб.
Лимиты по операциям
100 000 руб. в сутки по снятию наличных
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - первые четыре операции в месяц, далее 0,75%, мин. 2 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - первые четыре операции в месяц, далее 0,75%, мин. 2 долл.
Лимиты по операциям
100 000 руб. (эквивалент) в сутки по снятию наличных
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - первые четыре операции в месяц, далее 0,75%, мин. 2 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - первые четыре операции в месяц, далее 0,75%, мин. 2 евро
Лимиты по операциям
100 000 руб. (эквивалент) в сутки по снятию наличных
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
- неснижаемый остаток - 50 руб.;
- конвертация - по курсу банка+1%;
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- четыре бесплатных операции снятия наличных в устройствах сторонних банков в месяц;
- невысокая комиссия за снятие в устройствах сторонних банков
Дата актуализации
29.01.2019 12:27
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 2 городах России
Справочная информация
ООО «Банк «Прохладный»
- Адрес
- 361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 147
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Прохладный
- Телефоны
-
(86631) 4-55-25