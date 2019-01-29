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Дебетовая Gold

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
500 ₽

со 2-го года: 400 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - первые четыре операции в месяц, далее 0,7%, мин. 50 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

0% - первые четыре операции в месяц, далее 0,7%, мин. 50 руб.

Лимиты по операциям
100 000 руб. в сутки по снятию наличных
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
  • неснижаемый остаток - 50 руб.;
  • конвертация - по курсу банка+1%;
  • СМС-информирование - 30 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • четыре бесплатных операции снятия наличных в устройствах сторонних банков в месяц;
  • невысокая комиссия за снятие в устройствах сторонних банков
Дата актуализации
29.01.2019 12:27
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 2 городах России
139
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Справочная информация
ООО «Банк «Прохладный»
Адрес
361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 147
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Телефоны
(86631) 4-55-25