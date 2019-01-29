Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - первые четыре операции в месяц, далее 0,6%, мин. 40 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - первые четыре операции в месяц, далее 0,6%, мин. 40 руб. Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;

неснижаемый остаток - 50 руб.;

СМС-информирование - 30 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствие платы за выпуск и обслуживание карты;

четыре бесплатных операции снятия наличных в устройствах сторонних банков в месяц Особые ограничения карта предназначена для пенсионных выплат Дата актуализации 29.01.2019 12:30 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.