Прохладный, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Пенсионная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - первые четыре операции в месяц, далее 0,6%, мин. 40 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - первые четыре операции в месяц, далее 0,6%, мин. 40 руб.
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
- неснижаемый остаток - 50 руб.;
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствие платы за выпуск и обслуживание карты;
- четыре бесплатных операции снятия наличных в устройствах сторонних банков в месяц
Особые ограничения
- карта предназначена для пенсионных выплат
Дата актуализации
29.01.2019 12:30
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 2 городах России
Справочная информация
ООО «Банк «Прохладный»
- Адрес
- 361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 147
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Прохладный
- Телефоны
-
(86631) 4-55-25