Начисление процентов на остаток средств на счете

3% годовых начисляются на остаток от 30 000 руб. в течение месяца и безналичный оборот от 5 000 руб., 5% годовых - на остаток на счете в течение месяца более 70 000 руб. и безналичный оборот более 15 000 руб.; 7% годовых - на остаток более 100 000 руб. и безналичный оборот более 50 000 руб.; повышенные проценты начисляются на сумму не более 1 000 000 руб.,свыше начисляются 3% годовых; проценты не начисляются на неснижаемый остаток в течение месяца менее 30 000 руб. или безналичный оборот менее 5 000 руб.; на сумму свыше 1 000 000 руб. начисляется 3% годовых

от 3% до 7%