Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 1 068 ₽ по 89 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 16 $ по 89 руб. (эквивалент) в месяц Выпуск и обслуживание 14 € по 89 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0%

10% при снятие свыше 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0%

10% при снятие свыше 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб.

0,5% в банкоматах банка "Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 90 руб.

0,5% в ПВН банка "Открытие" Снятие наличных в банкоматах банка 0%

10% при снятие свыше 500 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0%

10% при снятие свыше 500 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб. (эквивалент)

0,5% в банкоматах банка "Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 90 руб. (эквивалент)

0,5% в банкоматах банка "Открытие" Снятие наличных в банкоматах банка 0%

10% при снятие свыше 500 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0%

10% при снятие свыше 500 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб. (эквивалент)

0,5% в банкоматах банка "Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 90 руб. (эквивалент)

0,5% в банкоматах банка "Открытие" Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - 1-4%;

плата за технический овердрафт - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков;

пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН банка-партнера Дата актуализации 06.02.2019 13:37 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.