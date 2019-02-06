Вход
Горбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 068 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
1 068 ₽

по 89 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0%
  • 10% при снятие свыше 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0%
  • 10% при снятие свыше 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 90 руб.
  • 0,5% в банкоматах банка "Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 90 руб.
  • 0,5% в ПВН банка "Открытие"
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - 1-4%;
  • плата за технический овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков;
  • пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН банка-партнера
Дата актуализации
06.02.2019 13:37
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 1 городе России
204
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий Банк «Петербургский Городской банк»
Адрес
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 15
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 2
Банкоматы 8
посмотреть на карте
Телефоны
(812) 449-95-59