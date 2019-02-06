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Дебетовая Gold
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 5 400 ₽
- стоимость обслуживания 82 $
- стоимость обслуживания 72 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
5 400 ₽
по 450 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
82 $
по 450 руб. (эквивалент) в месяц
Выпуск и обслуживание
72 €
по 450 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 90 руб.
- 0,5% в банкоматах банка "Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 90 руб.
- 0,5% в ПВН банка "Открытие"
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 90 руб. (эквивалент)
- 0,5% в банкоматах банка "Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 90 руб. (эквивалент)
- 0,5% в банкоматах банка "Открытие"
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 90 руб. (эквивалент)
- 0,5% в банкоматах банка "Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 90 руб. (эквивалент)
- 0,5% в банкоматах банка "Открытие"
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - 1-4%;
- плата за технический овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков;
- пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН банка-партнера
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
06.02.2019 13:37
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий Банк «Петербургский Городской банк»
- Адрес
- 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 15
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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(812) 449-95-59