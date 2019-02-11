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Банк ДОМ.РФ, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Виртуальная

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Virtual
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное обслуживание
Особые ограничения
  • карта предназначена для оплаты товаров и услуг в сети Интернет
Дата актуализации
11.02.2019 13:49
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 27 городах России
545
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Сайт
domrfbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 775-86-86 — единая справочная служба