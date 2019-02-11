Банк ДОМ.РФ, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Виртуальная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Virtual
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание
Особые ограничения
- карта предназначена для оплаты товаров и услуг в сети Интернет
Дата актуализации
11.02.2019 13:49
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 27 городах России
Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
- Адрес
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
- Сайт
- domrfbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 775-86-86 — единая справочная служба