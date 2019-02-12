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Пенсионная

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 5%
от 0 до 300 тыс. руб. - 5% годовых, свыше 300 тыс. руб. - 3% годовых; до предоставления пенсионного удостоверения клиента или поступления на карту первой пенсионной выплаты - 0,5% годовых
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1% мин. 100 руб.
  • 1,2% мин 350 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков

1,2% мин. 350 руб.

Лимиты по операциям
300 тыс. рублей в месяц
Дополнительная информация
  • комиссия за образование технической задолженности - 35% годовых;
    • СМС-информирование - бесплатно;
    • смена ПИН-кода в банкоматах банка - 15 руб. за операцию;
    • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: от 60 лет
для женщин: от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчетет
Особые ограничения
  • карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения, а также, если до наступления пенсионного возраста клиента осталось не более 3-х месяцев (обязательное условие перевода пенсии в банк)
Дата актуализации
12.02.2019 12:24
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
Адрес
420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 9
Банкоматы 16
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Телефоны
(843) 238-03-39