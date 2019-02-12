ИК Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Пенсионная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 5%
от 0 до 300 тыс. руб. - 5% годовых, свыше 300 тыс. руб. - 3% годовых; до предоставления пенсионного удостоверения клиента или поступления на карту первой пенсионной выплаты - 0,5% годовых
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1% мин. 100 руб.
- 1,2% мин 350 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
1,2% мин. 350 руб.
Лимиты по операциям
300 тыс. рублей в месяц
Дополнительная информация
- комиссия за образование технической задолженности - 35% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно;
- смена ПИН-кода в банкоматах банка - 15 руб. за операцию;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: от 60 лет
для женщин: от 55 лет
для женщин: от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчетет
Особые ограничения
- карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения, а также, если до наступления пенсионного возраста клиента осталось не более 3-х месяцев (обязательное условие перевода пенсии в банк)
Дата актуализации
12.02.2019 12:24
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 2 городах России
Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
- Адрес
- 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 238-03-39