Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете от 0 до 300 тыс. руб. - 5% годовых, свыше 300 тыс. руб. - 3% годовых; до предоставления пенсионного удостоверения клиента или поступления на карту первой пенсионной выплаты - 0,5% годовых от 3% до 5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% мин. 100 руб.

1,2% мин 350 руб. - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1,2% мин. 350 руб. Лимиты по операциям 300 тыс. рублей в месяц Дополнительная информация комиссия за образование технической задолженности - 35% годовых; СМС-информирование - бесплатно; смена ПИН-кода в банкоматах банка - 15 руб. за операцию; запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.

Требования к держателю карты Возраст для мужчин: от 60 лет

для женщин: от 55 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчетет Особые ограничения карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения, а также, если до наступления пенсионного возраста клиента осталось не более 3-х месяцев (обязательное условие перевода пенсии в банк) Дата актуализации 12.02.2019 12:24 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.