начисление СНГБ-бонусов за покупки по карте, которые в последующем могут быть конвертированы в денежные средства; начисленные СНГБ-бонусы становятся доступными для конвертации и зачисления на картсчет, если достигнут минимальный порог - 500 СНГБ-бонусов, при сроке действия бонусов - 1 год 1 СНГБ-бонус=1 рублю при сумме бонусов равной 2 000, при сроке действия бонусов - 1,5 года 1 СНГБ-бонус=1 рублю при сумме бонусов равной 2 500; начисление бонусов:

5% от операций за оплату товара в магазинах сувениров/подарков, в торговле по почте/телефону, за оплату аренды авто, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;

2% от операций за оплату авиа и ж/д билетов, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;

1,5% от суммы совершенной операции за оплату топлива (бензина, газа), но не более 1 000 СНГБ-бонусов в месяц;

1% от оплаты услуг проживания в гостиницах, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;

0,55% от суммы всех других операций, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;

клиенты имеют возможность осуществить смену категории не более 1 раза в календарный месяц на следующих условиях: