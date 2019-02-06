Обслуживание карты

Тип карты Visa Classic

Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможность привязки к Apple Pay / Google Pay

Выпуск и обслуживание 0 ₽

Выпуск и обслуживание 0 $

Выпуск и обслуживание 0 €

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0,8%

Снятие наличных в ПВН других банков 2,5%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 руб. в день, до 30 000 руб. в месяц, из них в ПВН до 2 000 руб. в день, до 20 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0,8%

Снятие наличных в ПВН других банков 2,5%, мин. 3 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 долл. в день, до 500 долл. в месяц, из них в ПВН до 40 долл. в день, до 400 долл. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0,8%

Снятие наличных в ПВН других банков 2,5%, мин. 3 евро

Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 евро в день, до 500 евро в месяц, из них в ПВН до 40 евро в день, до 400 евро в месяц