Вход
Национальный Стандарт — Южный филиал, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Молодёжка

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможность привязки к Apple Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0,8%

Снятие наличных в ПВН других банков

2,5%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 руб. в день, до 30 000 руб. в месяц, из них в ПВН до 2 000 руб. в день, до 20 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
  • СМС-информирование - 59 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро в месяц, начиная со второго месяца;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
  • карта может быть выпущена как дополнительная для детей в возрасте 7-14 лет
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 до 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • невысокая комиссия за снятие средств в сторонних банкоматах
Особые ограничения
  • необходимо согласие законных представителей клиента на выпуск банковской карты
Дата актуализации
06.02.2019 11:57
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Молодёжка» в 8 городах России
112
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк «Национальный стандарт»
Адрес
400066, г. Волгоград, ул. имени Гагарина, д. 7
Сайт
www.ns-bank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Волгоград
Отделения 4
Банкоматы 10
посмотреть на карте
Телефоны
(8442) 99-50-16
8 800 250-33-00