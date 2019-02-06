Национальный Стандарт — Южный филиал, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
myGift
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gift
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Дополнительная информация
- пополнение карты на сумму от 300 до 15 000 руб.
Требования к держателю карты
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты
Минусы
- снятие наличных с карты не предусмотрено;
- повторное пополнение карты невозможно;
- проводить операции можно только на территории РФ
Дата актуализации
06.02.2019 12:00
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «myGift» в 8 городах России
Справочная информация
АО «Банк «Национальный стандарт»
- Адрес
- 400066, г. Волгоград, ул. имени Гагарина, д. 7
- Сайт
- www.ns-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Волгоград
- Телефоны
-
(8442) 99-50-168 800 250-33-00