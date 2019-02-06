Национальный Стандарт — Южный филиал, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Базовая
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 25 $
- стоимость обслуживания 25 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- возможность привязки к Apple Pay / Google Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1,5% до 2,5%
1,5% годовых на среднемесячный остаток 30 000,01-180 000,00 руб., 2,5% годовых - свыше 180 000,01 руб.
Выпуск и обслуживание
600 ₽
Выпуск и обслуживание
25 $
Выпуск и обслуживание
25 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,8%
Снятие наличных в ПВН других банков
2,5%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 180 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 3 000 долл. в день, 10 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: 3 000 евро в день, 10 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
- СМС-информирование - 59 руб., начиная со второго месяца / 1,5 долл. / 1,5 евро в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие средств в сторонних банкоматах;
- начисление процентов на рублевый остаток
Дата актуализации
06.02.2019 11:59
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Базовая» в 8 городах России
Справочная информация
АО «Банк «Национальный стандарт»
- Адрес
- 400066, г. Волгоград, ул. имени Гагарина, д. 7
- Сайт
- www.ns-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Волгоград
- Телефоны
-
(8442) 99-50-168 800 250-33-00