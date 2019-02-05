ТЭМБР-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Дебетовая Мир Классическая
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 750 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
750 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год слбслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% мин. 150 руб
Снятие наличных в ПВН других банков
1% мин. 150 руб
Лимиты по операциям
снятие наличных в день: до 50 000 руб. в устройствах банка, до 25 000 руб. в сторонних устройствах
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 24% годовых;
- СМС-информирование - 90 руб. ежемесячно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 35 руб. за операцию;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие средств в сторонних банках
Минусы
- дорогое обслуживание;
- высокая стоимость СМС-информирования;
- требуется первоначальный взнос
Дата актуализации
05.02.2019 14:02
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Классическая» в 8 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития»
- Адрес
- 127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 10
- Сайт
- www.tembr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-62-82