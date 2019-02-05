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ТЭМБР-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Премиальная

Дебетовая Мир Премиальная

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
1 500 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год слбслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1% мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1% мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных в день: до 150 000 руб. в устройствах банка, до 50 000 руб. в сторонних устройствах
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 24% годовых;
  • СМС-информирование - 90 руб. ежемесячно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 35 руб. за операцию;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие средств в сторонних банках;
  • невысокая стоимость обслуживания
Минусы
  • высокая стоимость СМС-информирования;
  • требуется первоначальный взнос
Дата актуализации
05.02.2019 14:02
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Премиальная» в 8 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития»
Адрес
127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 10
Сайт
www.tembr.ru
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Телефоны
(495) 775-62-82