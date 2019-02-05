Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 1 500 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год слбслуживания Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1% мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в день: до 150 000 руб. в устройствах банка, до 50 000 руб. в сторонних устройствах Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 24% годовых;

СМС-информирование - 90 руб. ежемесячно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 35 руб. за операцию;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие средств в сторонних банках;

невысокая стоимость обслуживания Минусы высокая стоимость СМС-информирования;

требуется первоначальный взнос Дата актуализации 05.02.2019 14:02 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.