Вход
Примсоцбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Премиальная

Золотая

Мир Премиальная — Примсоцбанк
еще 2 карты
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 4 800 ₽
  • cash back 5%
  • начисление процентов на остаток
  • Мир Премиальная — Примсоцбанк
  • Mastercard Gold — Примсоцбанк
  • Visa Gold — Примсоцбанк
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Apple Pay , Google Pay, Samsung Pay (Mastercard/Visa)
Cash Back
5%

от покупок в магазинах открыток, подарков, новинок, сувениров, флористики, кинотеатрах и боулинг-клубах, макс. - 3 000 руб. (в рамках акции "Навстречу весне" с 11.02-11.03.19)

Начисление процентов на остаток средств на счете
5,5%
максимальный остаток, на который производится начисление процентов - 1 000 000 руб.
Выпуск и обслуживание
4 800 ₽

(400 руб. в месяц)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%, далее 1,5%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц

Снятие наличных в ПВН банка

0%, далее 1,5%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%, далее 1,5%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц

Снятие наличных в ПВН других банков

0%, далее 1,5%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц

Лимиты по операциям
льготный лимит выдачи: в банкоматах и ПВН банка - 500 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков на территории РФ - 75 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков за пределами территории РФ - 1 500 долл. (эквивалент)
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • 15% скидка на предоставление сейфовой ячейки;
  • проценты, начисляемые на сумму технического овердрафта - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков в пределах лимита;
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты
Особые ограничения
  • карта оформляется в рамках пакета услуг "Золотой"
Дата актуализации
13.02.2019 14:47
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Золотая» в 26 городах России
377
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Сайт
www.pskb.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 14
Банкоматы 42
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42