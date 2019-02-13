Примсоцбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Классическая
Мир — Примсоцбанкеще 2 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 720 ₽
- cash back 5%
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
- Мир
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay (Mastercard/Visa)
Cash Back
5%
от покупок в магазинах открыток, подарков, новинок, сувениров, флористики, кинотеатрах и боулинг-клубах, макс. - 3 000 руб. (в рамках акции "Навстречу весне" с 11.02-11.03.19)
Выпуск и обслуживание
720 ₽
(60 руб. в месяц)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%, далее 3%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0%, далее 3%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%, далее 3%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
0%, далее 3%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
Лимиты по операциям
льготный лимит выдачи: в банкоматах и ПВН банка - 300 000 руб. в месяц (Мир - 200 тыс. руб.), в сети банкоматов и ПВН сторонних банков на территории РФ - 50 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков за пределами территории РФ - 1 000 долл. (эквивалент)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- 5% скидка на предоставление сейфовой ячейки;
- проценты, начисляемые на сумму технического овердрафта - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков в пределах лимита
Особые ограничения
- карта оформляется в рамках пакета услуг "Классический"
Дата актуализации
13.02.2019 14:48
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Классическая» в 26 городах России
Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
- Адрес
- 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
- Сайт
- www.pskb.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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8 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42