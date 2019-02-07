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Саровбизнесбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Подарочная карта-стикер

Mastercard Gold «Подарочная карта-стикер» — Саровбизнесбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 450 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
450 ₽

плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Дополнительная информация
  • неименная карта представляет собой небольшую наклейку для бесконтактной оплаты;
  • предусмотрено многоразовое пополнение карты, при условии, что остаток средств в любой момент не превышает 15 000 руб., а общая сумма переводимых электронных денежных средств не может превышать 40 000 руб. в месяц;
  • срок действия карты устанавливается банком
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
  • возможна только оплата покупок в магазинах и сети интернет;
  • снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
07.02.2019 11:45
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подарочная карта-стикер» в 23 городах России
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саров
Отделения 8
Банкоматы 24
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Телефоны
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба