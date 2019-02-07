Лимиты по операциям

в банкоматах и кассах банка и Росбанка - до 500 000 в день, до 2 000 000 руб. в месяц, в устройствах других банков до 71 000 в день и 1 215 000 руб. в месяц, установка / изменение лимита - 1 000 руб.