Начисление процентов на остаток средств на счете

4.75% годовых - при положительном остатке на счете от 20 000 руб. до 350 000 руб. и ежемесячных безналичных тратах по карте на сумму до 12 000 руб., 7% годовых - при положительном остатке на счете от 20 000 руб. до 350 000 руб. и ежемесячных безналичных тратах по карте на сумму не менее 12 000 руб.

от 4,75% до 7%