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Можно все!
Mastercard World «Можно всё!» — ОТП Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 199 до 2 388 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay
Cash Back
от 1,5 до 10%
- 10% от покупок в категориях "Цветы", "Парфюмерия", "Подарки/сувениры", "Кино", "Такси";
- 1,5% от остальных покупок;
- макс. 3 000 руб.
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 7%
5% годовых начисляется при сумме от 5 000 до 200 000 руб., 5,5% при сумме от 200 000 до 1 000 000 руб., 7% при сумме от 1 000 000 до 1 500 000 руб., 2% при сумме свыше 1 500 000 руб.
Выпуск и обслуживание
199 - 2 388 ₽
со 2-го года: 0-2 388 руб.
199 руб. взимается за выпуск карты, далее по 199 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий:
- при сумме покупок по карте на сумму от 30 000 руб. в месяц;
- при совершении покупок на сумму от 15 000 руб. и при неснижаемом остатке на карте от 15 000 руб. в месяц;
- при неснижаемом остатке на карте от 50 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - при снятии до 60 000 руб.;
- 1,5%, мин. 150 руб. - при снятии свыше 60 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - при снятии до 60 000 руб.;
- 1,5%, мин. 150 руб. - при снятии свыше 60 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 700 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 49% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 39 руб. за операцию;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- СМС-информирование - бесплатно;
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток средств на счете;
- возможность бесплатного обслуживания;
- возможно оформление карты клиентам с 14 лет при согласии родителей
Дата актуализации
14.02.2019 11:06
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Можно все!» в 112 городах России
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-55-55 — единая справочная служба