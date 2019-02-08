Обслуживание карты Тип карты Mastercard Unembossed Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay Выпуск и обслуживание 990 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Выпуск и обслуживание 20 $ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Выпуск и обслуживание 15 € единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - при снятии до 60 000 руб.;

1,5%, мин. 150 руб. - при снятии свыше 60 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - при снятии до 60 000 руб.;

1,5%, мин. 150 руб. - при снятии свыше 60 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - при снятии до 1 000 долл.;

1,5%, мин. 3 долл. - при снятии свыше 1 000 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - при снятии до 1 000 долл.;

1,5%, мин. 3 долл. - при снятии свыше 1 000 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 500 долл. в день, до 8 500 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - при снятии до 1 000 евро;

1,5%, мин. 3 евро - при снятии свыше 1 000 евро Снятие наличных в ПВН других банков 0% - при снятии до 1 000 евро;

1,5%, мин. 3 евро - при снятии свыше 1 000 евро Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 300 евро в день, до 6 500 евро в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 49% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 39 руб., 0,49 долл.,евро за операцию;

СМС-информирование - 59 руб., 0,99 долл.,евро в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы моментальная выдача карты;

возможность бесплатного снятия наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков Дата актуализации 08.02.2019 14:59 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.