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ОТП Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Моментальная

Mastercard Standard Unembossed «Моментальная карта» — ОТП Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 990 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Unembossed
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay
Выпуск и обслуживание
990 ₽

единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - при снятии до 60 000 руб.;
  • 1,5%, мин. 150 руб. - при снятии свыше 60 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - при снятии до 60 000 руб.;
  • 1,5%, мин. 150 руб. - при снятии свыше 60 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 49% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 39 руб., 0,49 долл.,евро за операцию;
  • СМС-информирование - 59 руб., 0,99 долл.,евро в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • моментальная выдача карты;
  • возможность бесплатного снятия наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков
Дата актуализации
08.02.2019 14:59
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Моментальная» в 112 городах России
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Сайт
www.otpbank.ru
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Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба