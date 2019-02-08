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Моментальная
Mastercard Standard Unembossed «Моментальная карта» — ОТП Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 990 ₽
- стоимость обслуживания 20 $
- стоимость обслуживания 15 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Unembossed
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay
Выпуск и обслуживание
990 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Выпуск и обслуживание
20 $
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Выпуск и обслуживание
15 €
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - при снятии до 60 000 руб.;
- 1,5%, мин. 150 руб. - при снятии свыше 60 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - при снятии до 60 000 руб.;
- 1,5%, мин. 150 руб. - при снятии свыше 60 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - при снятии до 1 000 долл.;
- 1,5%, мин. 3 долл. - при снятии свыше 1 000 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - при снятии до 1 000 долл.;
- 1,5%, мин. 3 долл. - при снятии свыше 1 000 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 500 долл. в день, до 8 500 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - при снятии до 1 000 евро;
- 1,5%, мин. 3 евро - при снятии свыше 1 000 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - при снятии до 1 000 евро;
- 1,5%, мин. 3 евро - при снятии свыше 1 000 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 300 евро в день, до 6 500 евро в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 49% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 39 руб., 0,49 долл.,евро за операцию;
- СМС-информирование - 59 руб., 0,99 долл.,евро в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- моментальная выдача карты;
- возможность бесплатного снятия наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков
Дата актуализации
08.02.2019 14:59
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Моментальная» в 112 городах России
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-55-55 — единая справочная служба