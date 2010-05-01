Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay Cash Back от 1,5 до 10% 10% от покупок в категориях "Цветы", "Парфюмерия", "Подарки/сувениры", "Кино", "Такси";

1,5% от остальных покупок;

макс. 2 000 руб. Выпуск и обслуживание 149 - 1 788 ₽ со 2-го года: 0-1 788 руб. 149 руб. взимается за выпуск карты, далее по 149 руб. в месяц; плата не взимается при сумме покупок по карте на сумму от 10 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - при снятии до 30 000 руб.;

1,5%, мин. 150 руб. - при снятии свыше 30 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - при снятии до 30 000 руб.;

1,5%, мин. 150 руб. - при снятии свыше 30 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 49% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 39 руб. за операцию;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 до 65 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы СМС-информирование - бесплатно;

наличие cash back;

возможность бесплатного обслуживания;

возможно оформление карты клиентам с 14 лет при согласии родителей Дата актуализации 14.02.2019 11:07 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.