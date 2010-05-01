Вход
ОТП Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Твой выбор - покупки

Mastercard World «Твой выбор» — ОТП Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 149 до 1 788 ₽
  • cash back до 10%
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay
Cash Back
от 1,5 до 10%
  • 10% от покупок в категориях "Цветы", "Парфюмерия", "Подарки/сувениры", "Кино", "Такси";
  • 1,5% от остальных покупок;
  • макс. 2 000 руб.
Выпуск и обслуживание
149 - 1 788 ₽

со 2-го года: 0-1 788 руб.

149 руб. взимается за выпуск карты, далее по 149 руб. в месяц;

  • плата не взимается при сумме покупок по карте на сумму от 10 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - при снятии до 30 000 руб.;
  • 1,5%, мин. 150 руб. - при снятии свыше 30 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - при снятии до 30 000 руб.;
  • 1,5%, мин. 150 руб. - при снятии свыше 30 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 49% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 39 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 65 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • наличие cash back;
  • возможность бесплатного обслуживания;
  • возможно оформление карты клиентам с 14 лет при согласии родителей
Дата актуализации
14.02.2019 11:07
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Твой выбор - покупки» в 112 городах России
1 495
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Сайт
www.otpbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 15
Банкоматы 17
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба