Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 300 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,7%, мин. 20 руб.

0,5% - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 0,7%, мин. 20 руб. Дополнительная информация конвертация - по курсу ЦБ РФ;

запрос баланса в ПВН стороннего банка - 30 руб;

СМС-информирование - 45 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная комиссия за снятие в банкоматах банков-партнеров;

невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков Дата актуализации 05.02.2019 17:33 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.