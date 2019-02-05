Форштадт — Московский офис, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 2 300 до 6 000 ₽
- стоимость обслуживания от 70 до 195 $
- стоимость обслуживания от 70 до 195 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
2 300 - 6 000 ₽
2 300 руб. на 1 год / 4 000 руб. на 2 года / 6 000 руб. на 3 года - единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Выпуск и обслуживание
70 - 195 $
70 долл. на 1 год / 130 долл. на 2 года / 195 долл. на 3 года - единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Выпуск и обслуживание
70 - 195 €
70 евро на 1 год / 130 евро на 2 года / 195 евро на 3 года - единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,1%, мин. 100 руб.
- 0% - в банкоматах банков ВТБ и Почта Банк
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,1%, мин. 100 руб.
- 0% - в ПВН банков ВТБ и Почта Банк
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
- 0% - в банкоматах банков ВТБ и Почта Банк
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
- 0% - в ПВН банков ВТБ и Почта Банк
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
- 0% - в банкоматах банков ВТБ и Почта Банк
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
- 0% - в ПВН банков ВТБ и Почта Банк
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- комиссия за выпуск карты не взимается при оформлении и обслуживании карты в рамках реализации программы по привлечению медицинских работников в сельские учреждения здравоохранения Оренбургской области;
- неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствии комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров;
- возраст клиента - от 14 лет
Минусы
- высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 1, 2 и 3 года
Дата актуализации
05.02.2019 15:05
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт» – Московский офис
- Адрес
- 119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 13, стр. 1
- Сайт
- www.forshtadt.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-22-08 — единая справочная служба