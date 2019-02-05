Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 500 - 1 100 ₽ 500 руб. на 1 год / 800 руб. на 2 года / 1 100 руб. на 3 года - единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,1%, мин. 100 руб.

0% - в банкоматах банков ВТБ и Почта Банк Снятие наличных в ПВН других банков 1,1%, мин. 100 руб.

0% - в ПВН банков ВТБ и Почта Банк Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

комиссия за выпуск карты не взимается при оформлении и обслуживании карты в рамках реализации программы по привлечению медицинских работников в сельские учреждения здравоохранения Оренбургской области;

неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

отсутствии комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров Минусы высокая стоимость обслуживания карты Особые ограничения плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 1, 2 и 3 года Дата актуализации 05.02.2019 15:05 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.