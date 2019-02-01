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Альфа-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Альфа-карта

Visa Classic «Альфа-карта» — Альфа-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Оформить карту
115 заявок за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% - без конвертации, 5% - с конвертацией;
  • 0% - при снятии более 100 000 руб. за операцию, 1% - до 100 000 руб. - в отделениях банка
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 2%, мин. 200 руб.
  • 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных через банкоматы банка: до 300 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование (услуга "Альфа-чек") - 59 руб. ежемесячно, начиная со второго месяца;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. за операцию (30 руб. в банкоматах банков-партнеров, бесплатно в банкоматах Балтийского Банка);
  • экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 15 000 руб., выдача наличных - 12 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное обслуживание;
  • снятие без комиссии в банкоматах банков-партнеров
Особые ограничения
  • курьерская доставка
Дата актуализации
01.02.2019 10:15
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Оформить карту
115 заявок за 30 дней
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Альфа-карта» в 104 городах России
5 906
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Сайт
www.alfabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 144
Банкоматы 320
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Телефоны
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.
8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах
(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.