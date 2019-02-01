Альфа-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Альфа-карта
Visa Classic «Альфа-карта» — Альфа-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - без конвертации, 5% - с конвертацией;
- 0% - при снятии более 100 000 руб. за операцию, 1% - до 100 000 руб. - в отделениях банка
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2%, мин. 200 руб.
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных через банкоматы банка: до 300 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование (услуга "Альфа-чек") - 59 руб. ежемесячно, начиная со второго месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. за операцию (30 руб. в банкоматах банков-партнеров, бесплатно в банкоматах Балтийского Банка);
- экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 15 000 руб., выдача наличных - 12 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание;
- снятие без комиссии в банкоматах банков-партнеров
Особые ограничения
- курьерская доставка
Дата актуализации
01.02.2019 10:15
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Альфа-карта» в 104 городах России
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.