Вологжанин, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Platinum
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 500 ₽
- cash back до 10%
- стоимость обслуживания 15 $
- cash back до 10%
- стоимость обслуживания 15 €
- cash back до 10%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- чип
- возможна привязка карты к Samsung Pay и Google Pay
Cash Back
от 0,5 до 10%
- до 10% от безналичных операций по оплате товаров и услуг у партнеров программы;
- 0,5% торговых точках категории: "Туристические агентства и организаторы экскурсий", "Бакалейные магазины, супермаркеты", "Станции техобслуживания,", "Рестораны -закусочные"
- 1% - от остальных покупок;
- 50 руб. за каждую операцию покупки на сумму от 5 000 руб.;
- мин. сумма операции - 150 руб.;
- макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 500 ₽
плата за обслуживания не взимается в случае осуществления покупок на сумму не менее 50 000 руб. в течение года
Выпуск и обслуживание
15 $
со 2-го года: 0 / 15 долл.; плата за второй год обслуживания не взимается в случае осуществления покупок на сумму не менее 50 000 руб. (эквивалент) в течение года
Выпуск и обслуживание
15 €
со 2-го года: 0 / 15 евро; плата за второй год обслуживания не взимается в случае осуществления покупок на сумму не менее 50 000 руб. (эквивалент) в течение года
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в банкоматах ВТБ 24, Почта Банк
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
- 0% - в банкоматах ВТБ 24, Почта Банк
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 300 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
- 0% - в банкоматах ВТБ 24, Почта Банк
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 300 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- комиссия за конвертацию - 0,3% от суммы операции;
- плата за перерасход средств - 20% годовых;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб. (ВТБ и Почта Банк - бесплатно)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- возможность отмены платы за второй год обслуживания;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров;
- наличие cash back;
Дата актуализации
12.02.2019 15:20
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 5 городах России
Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Вологда
- Телефоны
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(8172) 21-18-19