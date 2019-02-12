Обслуживание карты Тип карты Mastercard Platinum Технологические особенности чип возможна привязка карты к Samsung Pay и Google Pay Cash Back от 0,5 до 10% до 10% от безналичных операций по оплате товаров и услуг у партнеров программы;

0,5% торговых точках категории: "Туристические агентства и организаторы экскурсий", "Бакалейные магазины, супермаркеты", "Станции техобслуживания,", "Рестораны -закусочные"

1% - от остальных покупок;

50 руб. за каждую операцию покупки на сумму от 5 000 руб.;

мин. сумма операции - 150 руб.;

макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 0 - 500 ₽ плата за обслуживания не взимается в случае осуществления покупок на сумму не менее 50 000 руб. в течение года Выпуск и обслуживание 15 $ со 2-го года: 0 / 15 долл.; плата за второй год обслуживания не взимается в случае осуществления покупок на сумму не менее 50 000 руб. (эквивалент) в течение года Выпуск и обслуживание 15 € со 2-го года: 0 / 15 евро; плата за второй год обслуживания не взимается в случае осуществления покупок на сумму не менее 50 000 руб. (эквивалент) в течение года Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0% - в банкоматах ВТБ 24, Почта Банк Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент)

0% - в банкоматах ВТБ 24, Почта Банк Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 300 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент)

0% - в банкоматах ВТБ 24, Почта Банк Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 300 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

комиссия за конвертацию - 0,3% от суммы операции;

плата за перерасход средств - 20% годовых;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб. (ВТБ и Почта Банк - бесплатно) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

возможность отмены платы за второй год обслуживания;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров;

наличие cash back; Дата актуализации 12.02.2019 15:20 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.