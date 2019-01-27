Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Cash Back от 0,5 до 2% 0,5% от любых покупок при сумме операций по безналичной оплате до 15 000 руб. и от 75 000 руб. в месяц:

1% - при сумме от 15 000 до 30 000 руб. в месяц;

1,5% - от 30 000 до 60 000 руб. в месяц;

2% - от 60 000 до 75 000 руб. в месяц мин. сумма покупок для получения вознаграждения - 5 тыс. рублей; без ограничений по макс. сумме возврата Выпуск и обслуживание 0 - 1 788 ₽ 149 руб. в месяц - за пакет услуг; плата не взимается при выполнении одного из условий: среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 75 000 руб.;

среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 50 000 руб. и общая сумма покупок от 15 000 руб. в месяц;

зачисление заработной платы на карту не менее 50 000 руб. и сумма покупок не менее 15 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 199 руб.;

0% - первые четыре операции в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования" в банкоматах банков-участников корпоративной сети Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 199 руб.;

0% - первые четыре операции в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования" в ПВН банков-участников корпоративной сети Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

выпуск до 4 дополнительных карт;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;

конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможно бесплатное обслуживание;

наличие cash back Особые ограничения карта оформляется в пакете услуг "Все ваше" Дата актуализации 27.01.2019 00:49 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.