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Газпромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Все ваше

Visa Gold «Все ваше» — Газпромбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 788 ₽
  • cash back до 2%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 0,5 до 2%
  • 0,5% от любых покупок при сумме операций по безналичной оплате до 15 000 руб. и от 75 000 руб. в месяц:
  • 1% - при сумме от 15 000 до 30 000 руб. в месяц;
  • 1,5% - от 30 000 до 60 000 руб. в месяц;
  • 2% - от 60 000 до 75 000 руб. в месяц

мин. сумма покупок для получения вознаграждения - 5 тыс. рублей; без ограничений по макс. сумме возврата

Выпуск и обслуживание
0 - 1 788 ₽

149 руб. в месяц - за пакет услуг; плата не взимается при выполнении одного из условий:

  • среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 75 000 руб.;
  • среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 50 000 руб. и общая сумма покупок от 15 000 руб. в месяц;
  • зачисление заработной платы на карту не менее 50 000 руб. и сумма покупок не менее 15 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,5%, мин. 199 руб.;
  • 0% - первые четыре операции в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования" в банкоматах банков-участников корпоративной сети
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,5%, мин. 199 руб.;
  • 0% - первые четыре операции в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования" в ПВН банков-участников корпоративной сети
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • выпуск до 4 дополнительных карт;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможно бесплатное обслуживание;
  • наличие cash back
Особые ограничения
  • карта оформляется в пакете услуг "Все ваше"
Дата актуализации
27.01.2019 00:49
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Все ваше» в 213 городах России
1 868
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
Сайт
www.gazprombank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 24
Банкоматы 207
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Телефоны
* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив
(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт
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