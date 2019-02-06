Азиатско-Тихоокеанский Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Кошелек Gold
Mastercard Gold — Азиатско-Тихоокеанский Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 800 ₽
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- возможна привязка карты к Samsung Pay, Google Pay
Cash Back
1%
от стоимости совершенных безналичных операций
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 6%
при оплате товаров/услуг на общую сумму не менее 5 000 руб. - 6% годовых, в остальных - 3% годовых
Выпуск и обслуживание
0 - 1 800 ₽
- 150 руб. ежемесячно
- бесплатно - при совершении безналичных операций на сумму более 5 000 руб. ежемесячно
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 50 000 руб.
- 1% мин. 150 руб. - свыше 50 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 50 000 руб.
- 1% мин. 150 руб. - свыше 50 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование (полный пакет) - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 45 руб. (первый запрос бесплатно);
- медицинская и юридическая поддержка;
- количество возможных дополнительный карты - 2 шт.;
- участие в дисконтных программах платежной системы Visa/MasterCard
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- возможность отмены платы за ежемесячное обслуживание;
- отсутствие комиссии за снятие до 50 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
06.02.2019 11:17
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Кошелек Gold» в 108 городах России
Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
- Сайт
- www.atb.su
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
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8 800 775-88-88 — единая справочная служба