Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип

бесконтактные платежи Cash Back 1% от стоимости совершенных безналичных операций Начисление процентов на остаток средств на счете при оплате товаров/услуг на общую сумму не менее 5 000 руб. - 6% годовых, в остальных - 3% годовых от 3% до 6% Выпуск и обслуживание 0 - 1 800 ₽ 150 руб. в месяц

бесплатно - при совершении безналичных операций на сумму более 5 000 руб. ежемесячно Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 50 000 руб.

1% мин. 150 руб. - свыше 50 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 50 000 руб.

1% мин. 150 руб. - свыше 50 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование (полный пакет) - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 45 руб. (первый запрос бесплатно);

количество возможных дополнительный карты - 2 шт.;

медицинская и юридическая поддержка; Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность отмены платы за ежемесячное обслуживание;

отсутствие комиссии за снятие до 50 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

бесплатное СМС-информирование Минусы высокая стоимость обслуживания карты Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым) Дата актуализации 06.02.2019 11:17 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.