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Долинск, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Мир (моментальная)

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 200 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
200 ₽

плата взимается единовременно за весь срок действия карты (3 года)

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0%
  • 3% при снятии в другой валюте
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0%
  • 3% при снятии в другой валюте
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
  • 0,5% - в сети НСПК
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
  • 0,5% - в сети НСПК
Лимиты по операциям
50 000 руб.в сутки, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 70 руб.;
  • конвертация - комиссия 2,5%;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 46% годовых в рублях,;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возраст клиента - от 14 лет;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах/ ПВН сторонних банков
Минусы
  • крупная комиссия за СМС-информирование
Особые ограничения
  • плата за обслуживание карты взимается единовременно за весь срок ее действия – 3 года
Дата актуализации
08.02.2019 10:55
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир (моментальная)» в 3 городах России
108
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Долинск»
Адрес
693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 145
Отделения и банкоматы
в вашем городе Южно-Сахалинск
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Телефоны
(4242) 49-40-10