Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 200 ₽ плата взимается единовременно за весь срок действия карты (3 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0%

3% при снятии в другой валюте Снятие наличных в ПВН банка 0%

3% при снятии в другой валюте Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

0,5% - в сети НСПК Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

0,5% - в сети НСПК Лимиты по операциям 50 000 руб.в сутки, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 70 руб.;

конвертация - комиссия 2,5%;

плата за неразрешенный овердрафт - 46% годовых в рублях,;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возраст клиента - от 14 лет;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах/ ПВН сторонних банков Минусы крупная комиссия за СМС-информирование Особые ограничения плата за обслуживание карты взимается единовременно за весь срок ее действия – 3 года Дата актуализации 08.02.2019 10:55 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.