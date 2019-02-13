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Карта геймера (виртуальная)
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Virtual (Virtuon)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
100 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 5 000 руб. в день, до 40 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- срок действия карты - 3 года;
- лимит карты - до 15 000 руб. без идентификации клиента, до 60 000 руб. при прохождении упрощенной идентификации;
- СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
- участие в программе лояльности «Киберспортсмен ФКС России»;
- доступ к закрытому эксклюзивному контенту на портале для киберспортсменов Cyberlab
Требования к держателю карты
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты
Дата актуализации
13.02.2019 15:08
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта геймера (виртуальная)» в 1570 городах России
Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 550-07-70 — единая справочная служба