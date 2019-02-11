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Форсаж lite
Mastercard World «Автокарта Forsage» — Экспобанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 800 ₽
- cash back до 3%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay /Google Pay
Cash Back
от 0,5 до 3%
минимальная сумма оплаты покупок для начисления – 30 000 руб. в месяц:
- 3% от оплаты покупок у партнера «Альфред» (без ограничений);
- 2% от операций на АЗС (не более 1 000 руб. в месяц);
- 0,5% от оплаты прочих покупок по карте (не более 1 000 руб. в месяц)
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Выпуск и обслуживание
0 - 1 800 ₽
- 150 руб. ежемесячно
- бесплатно - при наличии остатков на срочных вкладах на последний день месяца от 500 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 10 000 руб. в месяц на территории РФ;
- 1%, мин. 150 руб. при снятии свыше 10 000 руб. в месяц на территории РФ;
- 1%, мин. 300 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии до 10 000 руб. в месяц на территории РФ;
- 1%, мин. 150 руб. при снятии свыше 10 000 руб. в месяц на территории РФ;
- 1,5%, мин. 400 руб. - за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день и в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- запрос баланса в стороннем банкомате - бесплатно;
- СМС-информирование - взимается в соответствии с тарифами по обслуживанию физических лиц в мобильном банке «Expo-mobile»;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания при соблюдении условий;
- возможность бесплатного снятия наличных в устройствах сторонних банков;
- начисление процентов на остаток средств на счете;
- наличие cash back
Дата актуализации
11.02.2019 16:47
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Форсаж lite» в 10 городах России
Справочная информация
ООО «Экспобанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
- Сайт
- expobank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 500-07-70 — единая справочная служба