Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay /Google Pay Cash Back от 0,5 до 3% минимальная сумма оплаты покупок для начисления – 30 000 руб. в месяц: 3% от оплаты покупок у партнера «Альфред» (без ограничений);

2% от операций на АЗС (не более 1 000 руб. в месяц);

0,5% от оплаты прочих покупок по карте (не более 1 000 руб. в месяц) Начисление процентов на остаток средств на счете 4% Выпуск и обслуживание 0 - 1 800 ₽ 150 руб. ежемесячно

бесплатно - при наличии остатков на срочных вкладах на последний день месяца от 500 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 10 000 руб. в месяц на территории РФ;

1%, мин. 150 руб. при снятии свыше 10 000 руб. в месяц на территории РФ;

1%, мин. 300 руб. - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 10 000 руб. в месяц на территории РФ;

1%, мин. 150 руб. при снятии свыше 10 000 руб. в месяц на территории РФ;

1,5%, мин. 400 руб. - за пределами РФ Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день и в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

запрос баланса в стороннем банкомате - бесплатно;

СМС-информирование - взимается в соответствии с тарифами по обслуживанию физических лиц в мобильном банке «Expo-mobile»;

конвертация - по курсу банка, без комиссии Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность бесплатного обслуживания при соблюдении условий;

возможность бесплатного снятия наличных в устройствах сторонних банков;

начисление процентов на остаток средств на счете;

наличие cash back Дата актуализации 11.02.2019 16:47 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.