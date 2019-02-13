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Приморье, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Карта развлечений

Visa Gold «Карта развлечений» — Приморье
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
  • cash back до 10%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • чип
Cash Back
от 3 до 10%
  • 3% при сумме покупок до 20 000 руб. в месяц;
  • 5% - от 20 000 руб. в месяц
  • возврат осуществляется в категориях "Кейтеринг", "Места общественного питания, рестораны", "Бары, ночные клубы", "Фастфуд", "Кинотеатры", "Театры", "Музыкальные выступления", "Бильярд", "Боулинг", "Выставки и аттракционы", "Парки развлечений, цирки", "Аквариумы, дельфинарии", "Зоны отдыха"; зачисляется один раз в месяц, во вторую рабочую субботу; макс. - 3 000 руб. в месяц;
  • 10% за покупки в категориях "Флористика", "Кинотеатры" и в Кондитерском магазине «Лакомка» (акция с 12.02.2019 по 13.03.2019); сash-back выплачивается общей суммой на карточный счет в апреле 2019 г.
Выпуск и обслуживание
0 - 1 188 ₽
  • 99 руб. в месяц за обслуживание; при сумме покупок свыше 30 000 руб. в месяц, плата не взимается
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 100 000 руб. в месяц;
1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц;
2% - от 300 001 руб. и выше

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - две операции в месяц, далее 1,3% + 14 руб. - до 300 000 руб. в месяц; 2% + 14 руб. - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ;
  • 0,2% + 4 долл. (эквивалент) - до 100 000 руб. в месяц; 1% + 4 долл. - от 100 001 до 300 000 руб.; 2% + 4 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 1 900 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - 1,5%;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб. за запрос
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • возможность отмены платы за годовое обслуживание
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка свыше 100 000 руб. в месяц
Особые ограничения
  • для нерезидентов оформляются только карты Visa Gold
Дата актуализации
13.02.2019 14:24
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта развлечений» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
Адрес
690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 10
Банкоматы 66
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(423) 240-79-15 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт
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