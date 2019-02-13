Карта путешествий
- стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
- cash back 10%
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 18 $
- cash back 10%
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 16 €
- cash back 10%
- бонусная программа
- Visa Gold
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
10% за покупки в категориях "Флористика", "Кинотеатры" и в Кондитерском магазине «Лакомка» (акция с 12.02.2019 по 13.03.2019); сash-back выплачивается общей суммой на карточный счет в апреле 2019 г.
- для путешествий
за любые покупки по карте начисляются мили, которыми впоследствии можно компенсировать покупки в туристическом направлении (гостиницы, прокат автомобилей и другое); 1 миля= 1 рубль; начисление миль:
- приветственный бонус 200 миль;
- 1 миля за каждые 100 руб. при сумме покупок до 30 000 руб. в месяц;
- 1 миля за каждые 60 руб. при сумме покупок от 30 000 руб. в месяц
- 99 руб. в месяц за обслуживание; при сумме покупок свыше 30 000 руб. в месяц, плата не взимается
- 99 руб. в месяц за обслуживание; при сумме покупок свыше 30 000 руб. в месяц, плата не взимается
- стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
- 99 руб. в месяц за обслуживание; при сумме покупок свыше 30 000 руб. в месяц, плата не взимается
- стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше
0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше
- 0% - две операции в месяц, далее
- 1,3% + 14 руб. - до 300 000 руб. в месяц; 2%+14 руб. - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ;
- 0,2% + 4 долл. - до 100 000 руб. в месяц; 1% + 4 долл. - от 100 001 до 300 000 руб.; 2% + 4 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ
2%, мин. 150 руб.
0% - до 100 000 руб. в месяц, 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц, 2% - от 300 001 руб. и выше
0% - до 100 000 руб. в месяц, 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц, 2% - от 300 001 руб. и выше
- 0% - две операции в месяц, далее
- 1,3% + 14 руб. - до 300 000 руб. в месяц, 2%+14 руб. - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ;
- 0,2% + 4 долл. (эквивалент) - до 100 000 руб. в месяц, 1% + 4 долл. - от 100 001 до 300 000 руб., 2% + 4 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ
2%, мин. 150 руб. (эквивалент)
0% - до 100 000 руб. в месяц, 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц, 2% - от 300 001 руб. и выше
0% - до 100 000 руб. в месяц, 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц, 2% - от 300 001 руб. и выше
- 0% - две операции в месяц, далее
- 1,3% + 14 руб. - до 300 000 руб. в месяц, 2%+14 руб. - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ;
- 0,2% + 4 долл. (эквивалент) - до 100 000 руб. в месяц, 1% + 4 долл. - от 100 001 до 300 000 руб., 2% + 4 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ
2%, мин. 150 руб. (эквивалент)
- конвертация - 1,5%;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб. за запрос
- не требуется
- не требуется
- наличие бонусной программы;
- бесплатное СМС-информирование;
- возможность отмены платы за годовое обслуживание
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка свыше 100 000 руб. в месяц
- для нерезидентов оформляются только карты Visa Gold
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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(423) 240-79-15 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт(423) 909-00-11 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт