Обслуживание карты Тип карты Мир -Maestro Технологические особенности чип Cash Back 10% 10% за покупки в категориях "Флористика", "Кинотеатры" и в Кондитерском магазине «Лакомка» (акция с 12.02.2019 по 13.03.2019); сash-back выплачивается общей суммой на карточный счет в апреле 2019 г. Бонусы для путешествий за любые покупки по карте начисляются мили, которыми впоследствии можно компенсировать покупки в туристическом направлении (гостиницы, прокат автомобилей, авиа, ж/д перевозки и другое); 1 миля= 1 рубль; начисление миль: приветственный бонус 200 миль;

1 миля за каждые 100 руб. при сумме покупок до 30 000 руб. в месяц;

1 миля за каждые 60 руб. при сумме покупок от 30 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 0 - 1 188 ₽ 99 руб. в месяц за обслуживание, при сумме покупок свыше 30 000 руб. в месяц, плата не взимается Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 100 000 руб. в месяц;1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц;2% - от 300 001 руб. и выше Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 100 000 руб. в месяц;1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц;2% - от 300 001 руб. и выше Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - две операции в месяц, далее

1%, мин. 20 руб. - до 300 000 руб. в месяц; 2%, мин. 20 руб. - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ;

0,8% + 4 евро (эквивалент) - до 100 000 руб. в месяц; 1% + 4 евро - от 100 001 до 300 000 руб.; 2% + 4 евро - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в сутки, 1 900 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - 1,5%;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб. за запрос Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

бесплатное СМС-информирование;

возможность отмены платы за годовое обслуживание Минусы высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности;

наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка свыше 100 000 руб. в месяц Дата актуализации 13.02.2019 14:11 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.