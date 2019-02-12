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Можно все Золотая
Visa Classic «Можно все» — Росбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 5 988 ₽
- cash back до 10%
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay / Apple Pay
Cash Back
от 1 до 10%
в выбранных клиентом двух категориях ("Авто", "Дети", "Аптеки", "Красота", "Кафе и рестораны", "Такси и общественный транспорт", "Товары для дома"):
- 1% при сумме общих покупок от 300 000 руб. в месяц;
- 2% - от 5 000 до 30 000 руб. в месяц;
- 5% - от 30 000 до 80 000 руб. в месяц;
- 10% - от 80 000 до 300 000 руб. в месяц
- 1% на все остальные покупки
макс. - 5 000 руб. в месяц; к карте может быть подключен cash back либо бонусная программа
Бонусы
- для путешествий
программа Travel-Бонус: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно оплатить полностью или частично туристические услуги:
- 1 бонус за каждые 100 руб. при общей сумме покупок от 5 000 до 30 000 руб. и от 300 000 руб. в месяц, 2 бонуса - от 30 000 до 80 000 руб. в месяц, 5 бонусов - от 80 000 до 300 000 руб. в месяц
- макс. - 5 000 бонусов в месяц, срок действия не ограничен:
- к карте может быть подключен cash back либо бонусная программа
Выпуск и обслуживание
0 - 5 988 ₽
по 499 руб. в месяц за обслуживание пакета "Золотой", плата не взимается при:
- совокупном среднемесячном остатке на счетах от 500 000 руб. или
- сумме покупок по картам в пакете от 40 000,01 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0,5%, мин. 29 руб.
- 10% от суммы превышения 3 000 000 руб. в месяц или при снятии средств со сберегательного счета
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 200 руб.;
- 0% в банкоматах банков-партнеров, банков группы Societe Generale
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах банка и сторонних устройствах: до 200 000 руб. в день, до 800 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- экстренный перевыпуск карты за рубежом - 7 500 руб.;
- в рамках пакета услуг возможно открытие до 3-х дополнительных карт и до 4-х счетов (в рублях, долларах США, евро и китайских юанях);
- возможно открытие сберегательного счета с начислением 5% годовых в рублях, 0,15-0,2% годовых в долларах США, 0,01% годовых в евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможна отмена платы за обслуживание при выполнении условий банка;
- бесплатное СМС-информирование;
- cash back или бонусная программа
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
- высокая плата за обслуживание при невыполнении условий бесплатности
Особые ограничения
- открывается в рамках пакета услуг "Золотой";
- к карте может быть подключен cash back либо бонусная программа, переключение возможно каждый месяц
Дата актуализации
12.02.2019 23:28
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Можно все Золотая» в 157 городах России
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка(495) 789-88-77