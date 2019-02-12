Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Google Pay / Apple Pay Cash Back от 1 до 10% в выбранных клиентом двух категориях ("Авто", "Дети", "Аптеки", "Красота", "Кафе и рестораны", "Такси и общественный транспорт", "Товары для дома"): 1% при сумме общих покупок от 300 000 руб. в месяц;

2% - от 5 000 до 30 000 руб. в месяц;

5% - от 30 000 до 80 000 руб. в месяц;

10% - от 80 000 до 300 000 руб. в месяц

1% на все остальные покупки макс. - 5 000 руб. в месяц; к карте может быть подключен cash back либо бонусная программа Бонусы для путешествий программа Travel-Бонус: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно оплатить полностью или частично туристические услуги: 1 бонус за каждые 100 руб. при общей сумме покупок от 5 000 до 30 000 руб. и от 300 000 руб. в месяц, 2 бонуса - от 30 000 до 80 000 руб. в месяц, 5 бонусов - от 80 000 до 300 000 руб. в месяц

макс. - 5 000 бонусов в месяц, срок действия не ограничен:

к карте может быть подключен cash back либо бонусная программа Выпуск и обслуживание 0 - 5 988 ₽ по 499 руб. в месяц за обслуживание пакета "Золотой", плата не взимается при: совокупном среднемесячном остатке на счетах от 500 000 руб. или

сумме покупок по картам в пакете от 40 000,01 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 29 руб.

10% от суммы превышения 3 000 000 руб. в месяц или при снятии средств со сберегательного счета Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 200 руб.;

0% в банкоматах банков-партнеров, банков группы Societe Generale Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах банка и сторонних устройствах: до 200 000 руб. в день, до 800 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

экстренный перевыпуск карты за рубежом - 7 500 руб.;

в рамках пакета услуг возможно открытие до 3-х дополнительных карт и до 4-х счетов (в рублях, долларах США, евро и китайских юанях);

возможно открытие сберегательного счета с начислением 5% годовых в рублях, 0,15-0,2% годовых в долларах США, 0,01% годовых в евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможна отмена платы за обслуживание при выполнении условий банка;

бесплатное СМС-информирование;

cash back или бонусная программа Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка;

высокая плата за обслуживание при невыполнении условий бесплатности Особые ограничения открывается в рамках пакета услуг "Золотой";

к карте может быть подключен cash back либо бонусная программа, переключение возможно каждый месяц Дата актуализации 12.02.2019 23:28 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.