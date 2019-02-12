Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Black Edition Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Выпуск и обслуживание 0 - 36 000 ₽ по 3 000 руб. в месяц за обслуживание пакета "Премиальный", плата не взимается при: совокупном среднемесячном остатке на счетах от 3 000 000 руб. или

сумме покупок по картам в пакете от 150 000 руб. в месяц или

среднемесячном остатке на счетах от 1 500 000 руб. и сумме покупок от 75 000,01 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 0 - 539 $ по 3 000 руб. (в эквиваленте) в месяц за обслуживание пакета "Премиальный", плата не взимается при: совокупном среднемесячном остатке на счетах от 3 000 000 руб. или

сумме покупок по картам в пакете от 150 000 руб. в месяц или

среднемесячном остатке на счетах от 1 500 000 руб. и сумме покупок от 75 000,01 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 0 - 475 € по 3 000 руб. (в эквиваленте) в месяц за обслуживание пакета "Премиальный", плата не взимается при: совокупном среднемесячном остатке на счетах от 3 000 000 руб. или

сумме покупок по картам в пакете от 150 000 руб. в месяц или

среднемесячном остатке на счетах от 1 500 000 руб. и сумме покупок от 75 000,01 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 29 руб.;

10% от суммы свыше 5 000 000 руб. в месяц или при снятии со сберегательного счета Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 29 руб. (эквивалент);

10% от суммы свыше 5 000 000 руб. (эквивалент) в месяц или при снятии со сберегательного счета Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 29 руб. (эквивалент);

10% от суммы свыше 5 000 000 руб. (эквивалент) в месяц или при снятии со сберегательного счета Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц (в эквиваленте) Дополнительная информация в рамках пакета услуг возможно открытие до 4-х дополнительных карт и до 7-ми счетов (в рублях, долларах США, евро, китайских юанях, английских фунтах стерлингов, швейцарских франках, японских иенах);

СМС-информирование, страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;

карта Priority Pass и 12 посещений - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (эквивалент) за операцию;

экстренный перевыпуск карты за рубежом - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

возможно открытие сберегательного счета с начислением до 5,5-6% годовых в рублях, 0,5-0,7% в долларах США, 0,01% в евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

возможность снижения/отмены платы за обслуживание;

получение наличных в сторонних банкоматах без комиссии Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка;

высокая плата за обслуживание при невыполнении условий бесплатности Особые ограничения карта оформляется в рамках пакета услуг "Премиальный" Дата актуализации 12.02.2019 23:33 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.