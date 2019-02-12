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Дебетовая World Black Edition
Mastercard World Black Edition — Росбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 36 000 ₽
- стоимость обслуживания от 0 до 539 $
- стоимость обслуживания от 0 до 475 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
0 - 36 000 ₽
по 3 000 руб. в месяц за обслуживание пакета "Премиальный", плата не взимается при:
- совокупном среднемесячном остатке на счетах от 3 000 000 руб. или
- сумме покупок по картам в пакете от 150 000 руб. в месяц или
- среднемесячном остатке на счетах от 1 500 000 руб. и сумме покупок от 75 000,01 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 539 $
по 3 000 руб. (в эквиваленте) в месяц за обслуживание пакета "Премиальный", плата не взимается при:
- совокупном среднемесячном остатке на счетах от 3 000 000 руб. или
- сумме покупок по картам в пакете от 150 000 руб. в месяц или
- среднемесячном остатке на счетах от 1 500 000 руб. и сумме покупок от 75 000,01 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 475 €
по 3 000 руб. (в эквиваленте) в месяц за обслуживание пакета "Премиальный", плата не взимается при:
- совокупном среднемесячном остатке на счетах от 3 000 000 руб. или
- сумме покупок по картам в пакете от 150 000 руб. в месяц или
- среднемесячном остатке на счетах от 1 500 000 руб. и сумме покупок от 75 000,01 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0,5%, мин. 29 руб.;
- 10% от суммы свыше 5 000 000 руб. в месяц или при снятии со сберегательного счета
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0,5%, мин. 29 руб. (эквивалент);
- 10% от суммы свыше 5 000 000 руб. (эквивалент) в месяц или при снятии со сберегательного счета
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0,5%, мин. 29 руб. (эквивалент);
- 10% от суммы свыше 5 000 000 руб. (эквивалент) в месяц или при снятии со сберегательного счета
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
- в рамках пакета услуг возможно открытие до 4-х дополнительных карт и до 7-ми счетов (в рублях, долларах США, евро, китайских юанях, английских фунтах стерлингов, швейцарских франках, японских иенах);
- СМС-информирование, страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;
- карта Priority Pass и 12 посещений - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (эквивалент) за операцию;
- экстренный перевыпуск карты за рубежом - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- возможно открытие сберегательного счета с начислением до 5,5-6% годовых в рублях, 0,5-0,7% в долларах США, 0,01% в евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- возможность снижения/отмены платы за обслуживание;
- получение наличных в сторонних банкоматах без комиссии
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
- высокая плата за обслуживание при невыполнении условий бесплатности
Особые ограничения
- карта оформляется в рамках пакета услуг "Премиальный"
Дата актуализации
12.02.2019 23:33
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая World Black Edition» в 157 городах России
Справочная информация
ПАО «Росбанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка(495) 789-88-77