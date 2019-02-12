Вход
Росбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая World Black Edition

Mastercard World Black Edition — Росбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 36 000 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
0 - 36 000 ₽

по 3 000 руб. в месяц за обслуживание пакета "Премиальный", плата не взимается при:

  • совокупном среднемесячном остатке на счетах от 3 000 000 руб. или
  • сумме покупок по картам в пакете от 150 000 руб. в месяц или
  • среднемесячном остатке на счетах от 1 500 000 руб. и сумме покупок от 75 000,01 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка
  • 0,5%, мин. 29 руб.;
  • 10% от суммы свыше 5 000 000 руб. в месяц или при снятии со сберегательного счета
Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • в рамках пакета услуг возможно открытие до 4-х дополнительных карт и до 7-ми счетов (в рублях, долларах США, евро, китайских юанях, английских фунтах стерлингов, швейцарских франках, японских иенах);
  • СМС-информирование, страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;
  • карта Priority Pass и 12 посещений - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (эквивалент) за операцию;
  • экстренный перевыпуск карты за рубежом - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • возможно открытие сберегательного счета с начислением до 5,5-6% годовых в рублях, 0,5-0,7% в долларах США, 0,01% в евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • возможность снижения/отмены платы за обслуживание;
  • получение наличных в сторонних банкоматах без комиссии
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
  • высокая плата за обслуживание при невыполнении условий бесплатности
Особые ограничения
  • карта оформляется в рамках пакета услуг "Премиальный"
Дата актуализации
12.02.2019 23:33
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая World Black Edition» в 157 городах России
362
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Сайт
www.rosbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 48
Банкоматы 76
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
(495) 789-88-77