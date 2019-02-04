Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Cash Back от 1,2 до 7% 7% по сезонным предложениям;

1,2% за иные покупки;

макс. 20 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются на фактический остаток, но размер ставки зависит от минимального остатка в течение месяца: 3,75% годовых при остатке 30 000-200 000 руб. (включительно); 5% годовых - свыше 200 000 руб. от 3,75% до 5% Выпуск и обслуживание 0 - 649 ₽ 59 руб. в месяц, плата не взимается в первый месяц обслуживания и далее при выполнении одного из условий в предыдущем месяце: минимальный среднемесячный остаток от 75 000 руб. или

сумма покупок от 15 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Промсвязьбанка) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (0% в ПВН Промсвязьбанка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 750 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Промсвязьбанка);

конвертация - по курсу банка;

выпуск карты Priority Pass - 2 500 руб.;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

скидки по программе "Фора-Бонус" Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отмена платы за 1-й месяц обслуживания и льготные условия дальнейшего бесплатного обслуживания при оформлении карты на Банки.ру;

высокий процент cash back;

начисление процентов на остаток;

доставляется курьером Дата актуализации 04.02.2019 15:25 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту 80 заявок за 30 дней

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.