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Московский Индустриальный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Семейка

Visa Platinum «Семейка» — Московский Индустриальный Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 2 268 ₽
  • cash back до 5%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1 до 5%
  • 5% за покупки в категории "Детские магазины" и "Аптеки";
  • 1% за покупки в других категориях;
  • макс. 5 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 2 268 ₽

по 189 руб. ежемесячно, плата не взимается при выполнении одного из условий:

  • сумма покупок в предыдущем месяце - не менее 20 000 руб.;
  • минимальный неснижаемый остаток на счете карты - 20 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0% / 3% при снятии свыше 500 001 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

0% / 3% при снятии свыше 500 001 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 199 руб.;
  • 4%, мин. 199 руб. при снятии свыше 500 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 199 руб.;
  • 4%, мин. 199 руб. при снятии свыше 500 001 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 700 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • до 3-х дополнительных карт бесплатно;
  • детский консьерж-сервис - бесплатно;
  • сервис "Семейный доктор 24/7" (Телемедицина) - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможна отмена платы за обслуживание;
  • наличие cash back;
  • бесплатные сервисы "Семейный доктор 24/7" (Телемедицина) и детский консьерж-сервис
Дата актуализации
12.02.2019 10:17
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Семейка» в 113 городах России
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
Адрес
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
Сайт
www.minbank.ru
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Телефоны
8 800 100-74-74 — единая справочная служба