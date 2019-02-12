Московский Индустриальный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Семейка
Visa Platinum «Семейка» — Московский Индустриальный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 268 ₽
- cash back до 5%
- стоимость обслуживания от 0 до 30 $
- cash back до 5%
- стоимость обслуживания от 0 до 30 €
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1 до 5%
- 5% за покупки в категории "Детские магазины" и "Аптеки";
- 1% за покупки в других категориях;
- макс. 5 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 2 268 ₽
по 189 руб. ежемесячно, плата не взимается при выполнении одного из условий:
- сумма покупок в предыдущем месяце - не менее 20 000 руб.;
- минимальный неснижаемый остаток на счете карты - 20 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 30 $
по 2,5 долл. ежемесячно, плата не взимается при выполнении одного из условий:
- сумма покупок в предыдущем месяце - не менее 20 000 руб.;
- минимальный неснижаемый остаток на счете карты - 20 000 руб. (в эквиваленте)
Выпуск и обслуживание
0 - 30 €
по 2,5 евро ежемесячно, плата не взимается при выполнении одного из условий:
- сумма покупок в предыдущем месяце - не менее 20 000 руб.;
- минимальный неснижаемый остаток на счете карты - 20 000 руб. (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 3% при снятии свыше 500 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 3% при снятии свыше 500 001 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 199 руб.;
- 4%, мин. 199 руб. при снятии свыше 500 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 199 руб.;
- 4%, мин. 199 руб. при снятии свыше 500 001 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 700 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 3% при снятии свыше 6 501 долл. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 3% при снятии свыше 6 501 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 4 долл.;
- 4%, мин. 4 долл. при снятии свыше 6 501 долл. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 4 долл.;
- 4%, мин. 4 долл. при снятии свыше 6 501 долл. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 10 000 долл. в день, до 20 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 3% при снятии свыше 6 501 евро в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 3% при снятии свыше 6 501 евро в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 4 евро;
- 4%, мин. 4 евро при снятии свыше 6 501 евро в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 4 евро;
- 4%, мин. 4 евро при снятии свыше 6 501 евро в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 10 000 евро в день, до 20 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- до 3-х дополнительных карт бесплатно;
- детский консьерж-сервис - бесплатно;
- сервис "Семейный доктор 24/7" (Телемедицина) - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможна отмена платы за обслуживание;
- наличие cash back;
- бесплатные сервисы "Семейный доктор 24/7" (Телемедицина) и детский консьерж-сервис
Дата актуализации
12.02.2019 10:17
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Семейка» в 113 городах России
Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
- Адрес
- 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
- Сайт
- www.minbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-74-74 — единая справочная служба