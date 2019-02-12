Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Cash Back от 1 до 5% 5% за покупки в категории "Детские магазины" и "Аптеки";

1% за покупки в других категориях;

макс. 5 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 0 - 2 268 ₽ по 189 руб. ежемесячно, плата не взимается при выполнении одного из условий: сумма покупок в предыдущем месяце - не менее 20 000 руб.;

минимальный неснижаемый остаток на счете карты - 20 000 руб. Выпуск и обслуживание 0 - 30 $ по 2,5 долл. ежемесячно, плата не взимается при выполнении одного из условий: сумма покупок в предыдущем месяце - не менее 20 000 руб.;

минимальный неснижаемый остаток на счете карты - 20 000 руб. (в эквиваленте) Выпуск и обслуживание 0 - 30 € по 2,5 евро ежемесячно, плата не взимается при выполнении одного из условий: сумма покупок в предыдущем месяце - не менее 20 000 руб.;

минимальный неснижаемый остаток на счете карты - 20 000 руб. (в эквиваленте) Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 3% при снятии свыше 500 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% / 3% при снятии свыше 500 001 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 199 руб.;

4%, мин. 199 руб. при снятии свыше 500 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 199 руб.;

4%, мин. 199 руб. при снятии свыше 500 001 руб. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 700 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 3% при снятии свыше 6 501 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% / 3% при снятии свыше 6 501 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 4 долл.;

4%, мин. 4 долл. при снятии свыше 6 501 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 4 долл.;

4%, мин. 4 долл. при снятии свыше 6 501 долл. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 долл. в день, до 20 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 3% при снятии свыше 6 501 евро в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% / 3% при снятии свыше 6 501 евро в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 4 евро;

4%, мин. 4 евро при снятии свыше 6 501 евро в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 4 евро;

4%, мин. 4 евро при снятии свыше 6 501 евро в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 евро в день, до 20 000 евро в месяц Дополнительная информация до 3-х дополнительных карт бесплатно;

детский консьерж-сервис - бесплатно;

сервис "Семейный доктор 24/7" (Телемедицина) - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию; Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможна отмена платы за обслуживание;

наличие cash back;

бесплатные сервисы "Семейный доктор 24/7" (Телемедицина) и детский консьерж-сервис Дата актуализации 12.02.2019 10:17 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.