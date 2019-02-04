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Ultracard

Visa Classic «Ultracard» — Связь-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 788 ₽
  • cash back до 10%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Samsung Pay/ Google Pay
Cash Back
от 1 до 10%
  • 10% за покупки в выбранных категориях от 30 000 руб. в месяц;
  • 7% за покупки в выбранных категориях от 10 000 до 30 000 руб. в месяц;
  • 5% за покупки в выбранных категориях до 10 000 руб. в месяц;
  • 1% за другие покупки от 10 000 руб. в месяц;
  • общая макс. сумма выплат за месяц - не более 5 000 руб.
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 5%
3% годовых начисляется на сумму остатка от 10 000 до 30 000 руб., 5% годовых начисляется на сумму остатка от 30 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 1 788 ₽
  • по 149 руб. в месяц, плата не взимается при условии совершения безналичных операций по оплате товаров и услуг на сумму от 10 000 руб. за календарный месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 10 000 руб. в месяц;
  • 1%, мин. 180 руб. при снятии свыше 10 000 руб. в месяц (0% в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 180 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • конвертация - по курсу платежной системы и/или по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток средств на счете;
  • возможность бесплатного годового обслуживания;
  • снятие наличных без комиссии в банкоматах банков - партнеров
Дата актуализации
04.02.2019 10:11
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Ultracard» в 65 городах России
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
Сайт
www.sviaz-bank.ru
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Телефоны
8 800 500-00-80 — единая справочная служба