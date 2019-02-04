Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Samsung Pay/ Google Pay Cash Back от 1 до 10% 10% за покупки в выбранных категориях от 30 000 руб. в месяц;

7% за покупки в выбранных категориях от 10 000 до 30 000 руб. в месяц;

5% за покупки в выбранных категориях до 10 000 руб. в месяц;

1% за другие покупки от 10 000 руб. в месяц;

общая макс. сумма выплат за месяц - не более 5 000 руб. Начисление процентов на остаток средств на счете 3% годовых начисляется на сумму остатка от 10 000 до 30 000 руб., 5% годовых начисляется на сумму остатка от 30 000 руб. от 3% до 5% Выпуск и обслуживание 0 - 1 788 ₽ по 149 руб. в месяц, плата не взимается при условии совершения безналичных операций по оплате товаров и услуг на сумму от 10 000 руб. за календарный месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 10 000 руб. в месяц;

1%, мин. 180 руб. при снятии свыше 10 000 руб. в месяц (0% в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 180 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб в день, до 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

конвертация - по курсу платежной системы и/или по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

начисление процентов на остаток средств на счете;

возможность бесплатного годового обслуживания;

снятие наличных без комиссии в банкоматах банков - партнеров Дата актуализации 04.02.2019 10:11 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.