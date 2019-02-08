0 - 600 ₽

по 50 руб. в месяц, плата не взимается при условии совершения покупок на сумму от 10 000 руб. в месяц или среднемесячном остатке на счете не менее 10 000 руб. в месяц, либо при наличии открытого в банке на клиента срочного вклада или кредита