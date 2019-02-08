Банк «Возрождение», дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Простокарта
Mastercard Platinum — Банк «Возрождение»еще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 600 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay
Выпуск и обслуживание
0 - 600 ₽
по 50 руб. в месяц, плата не взимается при условии совершения покупок на сумму от 10 000 руб. в месяц или среднемесячном остатке на счете не менее 10 000 руб. в месяц, либо при наличии открытого в банке на клиента срочного вклада или кредита
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
2%, мин. 199 руб. (0% в банкоматах банков - партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 199 руб. (0% в ПВН банков - партнеров)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в банкоматах банка и его партнеров, до 150 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в устройствах банка, до 1 260 000 руб. в устройствах сторонних банков в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.;
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 4-го месяца;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 2% от суммы наличной операции
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость годового обслуживания и возможность бесплатного обслуживания при соблюдении условий;
- бесплатное снятие наличных в банкоматах банка, а также банкоматах Банков Группы ВТБ и ПАО «Почта Банк»
Дата актуализации
08.02.2019 11:51
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Простокарта» в 80 городах России
Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 755-00-05 — единая справочная служба