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Банк «Возрождение», дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Простокарта

Mastercard Platinum — Банк «Возрождение»
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 600 ₽
  • Mastercard Platinum — Банк «Возрождение»
  • Mastercard Platinum — Банк «Возрождение»
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay
Выпуск и обслуживание
0 - 600 ₽

по 50 руб. в месяц, плата не взимается при условии совершения покупок на сумму от 10 000 руб. в месяц или среднемесячном остатке на счете не менее 10 000 руб. в месяц, либо при наличии открытого в банке на клиента срочного вклада или кредита

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

2%, мин. 199 руб. (0% в банкоматах банков - партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 199 руб. (0% в ПВН банков - партнеров)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в банкоматах банка и его партнеров, до 150 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в устройствах банка, до 1 260 000 руб. в устройствах сторонних банков в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.;
  • СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 4-го месяца;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 2% от суммы наличной операции
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость годового обслуживания и возможность бесплатного обслуживания при соблюдении условий;
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах банка, а также банкоматах Банков Группы ВТБ и ПАО «Почта Банк»
Дата актуализации
08.02.2019 11:51
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Простокарта» в 80 городах России
452
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
Сайт
www.vbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба